بوخمادة: الانفجارات في المقبرة حدثت خلفي تماماً

أوضح آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة أن الانفجارات التي ضربت مقبرة الهواري الخميس أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة عمر المسماري حدثت خلفه تماماً حين ما كان يقوم بدفن رفيقه خليفة المسماري أحد مؤسسي القوات الخاصة.

وفي معرض إجابته عن هوية الطرف المنفذ للتفجيرات بيّن بوخمادة أن مثل هذه العمليات سبق أن تكررت في مدينة بنغازي وهي تحمل بصمات التنظيمات المتطرفة.

كما ذكر بوخمادة أن حصيلة القتلى بلغت أربعة أشخاص اثنين منهم من أفراد القوات الخاصة كما سقط ما يقرب عن عشرين جريحاً.

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