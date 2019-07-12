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بوخمادة: الانفجارات في المقبرة حدثت خلفي تماماً

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضح آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة أن الانفجارات التي ضربت مقبرة الهواري الخميس أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة عمر المسماري حدثت خلفه تماماً حين ما كان يقوم بدفن رفيقه خليفة المسماري أحد مؤسسي القوات الخاصة.

وفي معرض إجابته عن هوية الطرف المنفذ للتفجيرات بيّن بوخمادة أن مثل هذه العمليات سبق أن تكررت في مدينة بنغازي وهي تحمل بصمات التنظيمات المتطرفة.

كما ذكر بوخمادة أن حصيلة القتلى بلغت أربعة أشخاص اثنين منهم من أفراد القوات الخاصة كما سقط ما يقرب عن عشرين جريحاً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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