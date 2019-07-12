الكهرباء: كل الفرق الأجنبية المشرفة على الصيانات غادرت

أعلنت غرفة التحكم الرئيسية بالشركة العامة للكهرباء عن مغادرة كل الشركات الأجنبية التي تقوم بالإشراف على صيانة بعض وحدات التوليد في محطة الرويس والخمس وجنوب طرابلس والزاوية، بسبب اندلاع الاشتباكات جنوب طرابلس.

وأوضحت الغرفة، في بيان لها، عدم تمكن الشركة من استكمال المشاريع الجديدة في أوباري والخليج وغرب طرابلس، مشيرة إلى أن عدم استكمال المشاريع، يأتي بعد ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة نسبة الرطوبة والاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية، الذي أدى لتسجيل عجز كبير مقداره ألف وثمانمئة ميجاوات.

وأشارت الغرفة في بيانها إلى أن الظروف التي تمر على الشركة أكبر منها، وأن المسؤولية تقع على الدولة الليبية، وليس على الشركة العامة للكهرباء.

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