الحاسي : طرابلس تقترب لتعود لحضن الوطن وقيادات المليشيات في حالة ترقب وخوف

طرابلس 12 يوليو 2019 (وال) – تمكنت القوات المسلحة الليبية من بسط سيطرتها عل محاور جديدة بالعاصمة طرابلس بعد اشتباكات عنيفة ضد الجماعات الإرهابية المسيطرة هناك .

وأعلنت القوات المسلحة بسط سيطرتها الكاملة على منطقة ” خلة الفرجان” جنوبي طرابلس وانسحاب المليشيات منها، وذلك عقب تنفيذ المرحلة الثانية التي أعلن عنها القائد العام المشير خليفة من معركة “طوفان الكرامة”.

بدورها، أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني سيطرة الوحدات العسكرية على خلة الفرجان، ونشرت بصفحتها في “فيسبوك” مقطع فيديو يظهر إحدى آليات الجيش وهي تتجول في شوارع المنطقة.

وأكد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربيه اللواء عبدالسلام الحاسي انطلاق الخطة الثانية من عملية طوفان الكرامة التي ستكون حاسمة وقوية من قبل قواتنا الباسلة لتحرير العاصمة من براثن الإرهاب .

الحاسي أوضح أن طرابلس تقترب لتعود لحضن الوطن بفضل الله ورجال قواتنا المسلحة، لافتًا إلى أن المليشيات الإرهابية وقياداتها من الإخوان المسلمين في حالة ترقب وخوف من تقدمات قواتنا البطلة .

وشنت مقاتلات سلاح الجو الليبي غارات جوية ليلة البارحة الخميس على بعض المواقع التابعة التابعة للجماعات الإرهابية في مدينة غريان وضواحيها .

وتمكنت مقاتلات سلاح الجو من تدمير شاحنة أسلحة للمليشيات في منطقة “ابوغيلان”، كما استهدفت المقاتلات خلال غارة ليلية مايعرف بمعسكر “ابو معاذ” بغريان والذي يتمركز به عدد من المرتزقة التشادية الذين أحضرهم الميليشياوي المدعو “أسامة اجويلي”.

وأكدت غرفة عمليات المنطقة الغربية بالقوات المسلحة أن الغارة أسفرت عن مقتل العشرات من المرتزقة التشادية، مؤكدة أن المليشيات الإرهابية دفت جثث القتلي في المعسكر .

وفي ذات الشأن، تمكنت مقاتلات سلاح الجو من قصف مقر تابع لمليشيا مايعرف بشوري بنغازي الإرهابية ووقوع قتلي وجرحى في صفوف المليشيات .

ولفتت غرفة عمليات المنطقة الغربية إلى أنه تم رصد العديد من سيارات الإسعاف عقب عمليات القصف ونقل العشرات من المصابين إلى مستشفيات طرابلس، مؤكدة رصد وصول أثنى عشر جثة إلى مدينة مصراته أمس الخميس .

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري, أن القوات المسلحة تتقدم في جميع محاور طرابلس، وقال إن معركة طرابلس أسهل من المعارك التي خاضها القوات المسلحة .

وكشف آمر اللواء 73 مشاة, علي صالح القطعاني, أمس الخميس سير العمليات العسكرية حسب الخطة المعدة من قبل القيادة العامة لتحرير طرابلس .

وتابع القطعاني، أن الخطوة الثانية هي استنزاف العدو والسيطرة التامة على المواقع وتجنب وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، فضلا عن الخسائر المادية في المنشآت المدنية وعدم السماح للإرهابيين والمليشيات الفرصة في تدمير المدينة.

والقطعاني أكد على أن القوات المسلحة تؤمن محاور منطقة خلة الفرجان ومطار طرابلس الدولي وجسر المطار والأحياء البرية بالكامل ولا وجود للمليشيات أو أي اشتباكات بهذه المناطق. (وال – طرابلس) ف و / ع ع

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