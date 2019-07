لنقي: ” الاستشاري للدولة” لم يتم توجيه دعوة له في اجتماعات القاهرة

قال عضو المجلس الاستشاري للدولة ، أحمد لنقي، إن اجتماعات القاهرة المقررة السبت، تأتي بدعوة موجهة لأعضاء مجلس النواب فقط بشقيه الموجود في طرابلس والموجود في طبرق.

وأضاف لنقي، في تصريحات صحفية له، أن المجلس الاستشاري للدولة لم يتم توجيه الدعوة له لحضور تلك الاجتماعات.

وأكمل لنقي، أن “الحرب لن تقف إلا بتوحيد السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة منفصلة عن المجلس الرئاسي”.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة: “يأمل أن ترعى مصر حوارا حقيقيا بين المجلسين النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة منفصلة عن المجلس الرئاسي، وتوحد مؤسسات الدولة المنقسمة، وبناء قدرات عسكرية بجيش موحد وفرض الأمن وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية، و تهيئ الطريق للسلم الاجتماعي و الاستحقاقات الديموقراطية من انتخابات تشريعية جديدة”.

