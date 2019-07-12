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لنقي: ” الاستشاري للدولة” لم يتم توجيه دعوة له في اجتماعات القاهرة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قال عضو المجلس الاستشاري للدولة ، أحمد لنقي، إن اجتماعات القاهرة المقررة السبت، تأتي بدعوة موجهة لأعضاء مجلس النواب فقط بشقيه الموجود في طرابلس والموجود في طبرق.

وأضاف لنقي، في تصريحات صحفية له، أن المجلس الاستشاري للدولة لم يتم توجيه الدعوة له لحضور تلك الاجتماعات.

وأكمل لنقي، أن  “الحرب لن تقف إلا بتوحيد السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة منفصلة عن المجلس الرئاسي”.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة: “يأمل أن ترعى مصر حوارا حقيقيا بين المجلسين النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة منفصلة عن المجلس الرئاسي، وتوحد مؤسسات الدولة المنقسمة، وبناء قدرات عسكرية بجيش موحد وفرض الأمن وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية، و تهيئ الطريق للسلم الاجتماعي و الاستحقاقات الديموقراطية من انتخابات تشريعية جديدة”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • مجلس النواب هو المجلس التشريعى المنتخب اما المجلس الاعمى للدولة الاخوانية والمفروض فى اتفاق الصخيرات فقط سقط مع انتهاء الصخيرات وهو يضم مجموعة من الخوان المسعورين المتخلفين عقليا ولا يستحقوا الى دعوة من مستشفى قرقارش اما مجلس النواب فكما اعلنت مصر هو والجيش الوطنى المكلف منه بمحاربة الارهاب هما المؤسستان الشرعيتان فى ليبيا وهما من يحددا خريطة الطريق نحو مستقبل ليببا كدولة مدنية بحمى سيادتها جيش وطنى قائده الاعلى رئيس منتخب من الشعب لا امعة دمية مفروض من الخارج مرفوض من الداخل قضى الامر ولا مكان للخوان الذين يتساقطون فى كل مكان ولن ينفعهم اردوغان وهو فى خبر كان ينتظر اليوم عقوبات امربكية وغدا اوربية سيدفع بتركيا الى الهاوية فهو يخسر امريكا واوربا ويرتمى فى احضان الروس الذين يدعموا النظام السورى ويعتبروا الاخوان وجبهة النصرة جماعات ارهابية فهل يرضى الروس ويتخلص منهم بعد ان اصبحوا عبئا عليه عموما تعودنا منه ان ينقلب على حلفاؤه السابقون الذى ساهموا فى بناء اقتصاد قوى فى الماضى ينهار امامهم بسبب غباوة اردوغان لهذا استقال باباجان رجل الاقتصاد بالحزب الحاكم وتم اقالة محافظ البنك المركزى التركى اما وزارة المالية فى فى يد امينة زوجة اردوغان من خلال زوج ابنتها صاحب ذمة فاسدة ومدعوم من السلطانة امينة زوجة سى السئ اردوغان ولا يستطيع تن يرفض لها اى طلب بنى لها قصرا بتركيا الف غرفة وقصر طائر ثمنه نصف مليار دولار وراينا شنطة يد امينة ثمنها 50 الف دولار كما تقول صحيفة تركية تعادل مرتب اردوغان فى 6 شهور ما هذا الحقد على سيئة تركيا الاولى انها شاطرة ومدبرة واذا كان مرتب زوجها السلطان اقل من 10 الاف دولار فانها بعد كل مصاريف البيت توفر مائة مليون دولار فخزانة الدولة فى يد زوج بنتها ولا يمكن ان يرفض لها فهى من عينته بامر منها لزوجها سى السئ والا يتكشف سره ليس لانه زور مؤهله الجامعى فالكل يعرف ذلك بل لانه كما فى مسرحية تخاريف للفنان محمد صبحى فى دور سئيل كشف هبلوللا زوجته سره وانه يحمل شهادة معاملة اطفال

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  • اجتماع القاهرة الحالى للعقلاء فقط وخالى من الخرفان و مصر غلطانة كان المفروض ان يدعوا المجلس الاعلى للدولة الخرفانية للاجتماع بالقاهرة فى مستشفى العباسية او الخانكة للامراض العقلية لعلاجهم من الهلاوس والهزعبلات التى تسير السخرية من كبار المجانين المشرى ودبرز الذين تفوقوا على اسماعيل يس فى مستشفى المجانين خاصة انهم يؤدوا دورهم ببراعة شديدة فى الهبل والجنون

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