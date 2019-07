أكد النائب أبوبكر بعيرة ، أن اجتماعات القاهرة تستمر لمدة ثلاثة أيام في محاولة لبلورة “مبادرة سياسية” .

وأضاف بعيرة، خلال تصريحات صحفية له، أن “المشاركة فيه مفتوحة للنواب سواء من المنطقة الشرقية أو الغربية، لافتا إلى أن عقد هذا الاجتماع تم التفاهم بشأنه خلال زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للقاهرة في يونيو الماضي”.

The post برلماني: اجتماعات القاهرة هدفها بلورة مبادرة سياسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية