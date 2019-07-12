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الحاسي: الجيش سيطرد الميليشيات من طرابلس بأقل الخسائر

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي، أن  ” المرحلة المقبلة للجيش في معركة طرابلس تضمن تأمين العاصمة وطرد الميليشيات والإرهابيين منها”.

وأضاف الحاسي، أن ” الهدف من أي تأخير هو ضمان تحقيق الهدف النهائي بأقل قدر ممكن من الخسائر”.

وأوضح الحاسي، أن ” الجيش يرفض أن تسقط قطرة دم واحدة من المدنيين، كما يعمل على المحافظة على سلامة المؤسسات وعدم تعريضها للتخريب من قبل الميليشيات”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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