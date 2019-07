الحاسي: الجيش سيطرد الميليشيات من طرابلس بأقل الخسائر

أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي، أن ” المرحلة المقبلة للجيش في معركة طرابلس تضمن تأمين العاصمة وطرد الميليشيات والإرهابيين منها”.

وأضاف الحاسي، أن ” الهدف من أي تأخير هو ضمان تحقيق الهدف النهائي بأقل قدر ممكن من الخسائر”.

وأوضح الحاسي، أن ” الجيش يرفض أن تسقط قطرة دم واحدة من المدنيين، كما يعمل على المحافظة على سلامة المؤسسات وعدم تعريضها للتخريب من قبل الميليشيات”.

