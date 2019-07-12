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النايض: الإخوان والمقاتلة ومليشياتهما ستهزم في معركة طرابلس على يد الجيش

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شارك الدكتور عارف النايض ضمن وفد مشايخ وأعيان قبيلة ورفلة، بكافة تركيباتها الاجتماعية من شرق وغرب وجنوب ليبيا، في تقديم واجب العزاء والمواساة لقبيلة العواقير وأهل مدينة الأبيار وضواحيها في فقيدتهم والدة النائب علي القطراني، العضو المستقيل من المجلس الرئاسي.

وبعد مراسم التعازي التي نوه فيها النايض إلى بداية العلاقات التاريخية ووشائج القربى وصلة الرحم بين القبيلتين، أشار إلى الحصار المالي الذي تفرضه حكومة الوفاق على الشرق والجنوب رغم كونهما منابع النفط، وكذلك على المدن الموالية للجيش في الغرب كترهونة وصبراتة وصرمان وغيرها.

كما أكد أن جماعتي الإخوان المسلمين والليبية المقاتلة ومليشياتهما ستهزم في معركة طرابلس عاجلا أو آجلا، على يد القوات المسلحة، التي قال إنها لملمت شتات الجيش وصنعت مؤسسة عسكرية التف حولها كل العسكريين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • الاخوان المفسلون منذ سقوطهم فى معقلهم الرئيسى فانهم يتساقطون فى كل مكان وضاقت عليهم الارض بما رحبت ففكرهم العنصرى والارهابى لم يعد مقبولا وكثرة اكاذيبهم نفرت الجميع منهم وعندما وصلوا للسلطة خرجت خلاياهم النائمة فوق سطح الارض وعاثت فى الارض فسادا وبعد ان كان الناس يظنوا انهم سيطبقوا شرع الله وجدوا منها وجها قبيحا اسوأ من النازية والصهيونية والتتار جمعوا بين كل مساوئ هؤلاء متصورين ان هذا سيمكنهم وهم اقلية من حكم الاغلبية بالقوة وهذا مستحيل فلا يمكن لنملة ان تبتلع فيل وعندما خسروا السلطة ظنوا انهم سيوقفوا الجيوش الوطنية التى تتقدم بسرعة فهم اشبه بجماعة من الصراصير تقف على قضبان القطار تحاول ايقافه والنتبجة انهم بسحقون ويسير القطار بكامل سرعته

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  • .اجتماع النواب فى القاهرة اخر فرصة لحل سياسى قبل اصدار الامر باقتحام وسط العاصمة فى ظل تفوق كاسح للجيش الوطنى وسيادة جوية وانشغال اردوغان فى عقوبات قاسية من امريكا واوربا وارتمائه فى حضن روسيا التى تعتبر الاخوان وجبهة النصرة ارهابية وبالتالى الموقف الروسى داعم للجيش الوطنى

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