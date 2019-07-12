النايض: الإخوان والمقاتلة ومليشياتهما ستهزم في معركة طرابلس على يد الجيش

شارك الدكتور عارف النايض ضمن وفد مشايخ وأعيان قبيلة ورفلة، بكافة تركيباتها الاجتماعية من شرق وغرب وجنوب ليبيا، في تقديم واجب العزاء والمواساة لقبيلة العواقير وأهل مدينة الأبيار وضواحيها في فقيدتهم والدة النائب علي القطراني، العضو المستقيل من المجلس الرئاسي.

وبعد مراسم التعازي التي نوه فيها النايض إلى بداية العلاقات التاريخية ووشائج القربى وصلة الرحم بين القبيلتين، أشار إلى الحصار المالي الذي تفرضه حكومة الوفاق على الشرق والجنوب رغم كونهما منابع النفط، وكذلك على المدن الموالية للجيش في الغرب كترهونة وصبراتة وصرمان وغيرها.

كما أكد أن جماعتي الإخوان المسلمين والليبية المقاتلة ومليشياتهما ستهزم في معركة طرابلس عاجلا أو آجلا، على يد القوات المسلحة، التي قال إنها لملمت شتات الجيش وصنعت مؤسسة عسكرية التف حولها كل العسكريين.

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