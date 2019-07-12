نيويورك تايمز تكشف عن أسلحة بمقر إيواء اللاجئين

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية صورا ومقاطع وثقها مهاجرون نجوا من ضربة مركز الإيواء بتاجوراء، تكشف عن وجود أسلحة قريبة من المركز إضافة لمكالمة مسجلة لأحد المهاجرين يوضح فيها نقلهم بالقوة إلى كتيبة الضمان القريبة من المكان وإجبارهم على تنظيف الأسلحة.

ولعل صحيفة نيويورك تايمز الأميركية حلت لغز الضربة التي طالت مركز الإيواء أو أنها وضحت شيئا منه بعد أن نشرت تحقيقا تضمن صورا ومقاطع فيديو من داخل مقر كتيبة الضمان التي لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن المكان المستهدف .

تنوعت الأسلحة التي كان يحويها المقر، فقد نقلت صورها الصحيفة لتبين كيف استخدم المهاجرون كدروع بشرية، إضافة إلى مكالمة مسجلة لأحد المهاجرين يكشف فيها نقلهم من قبل العاملين بمركز الإيواء إلى العمل بمقر الكتيبة بالقوة وإجبارهم على تنظيف السيارات المسلحة والأسلحة المختلفة.

مأساة كبيرة للمهاجرين نقلتها نيويورك تايمز داعمة تقريرها بالصور الموثقة من قبل اللاجئين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بين كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر فأعطى من نجا من تلك الضربة دليلا يعكس نفي حكومة الوفاق وجود أسلحة بجانب المركز.

ولا زالت الأدلة تتوالى لتكشف عن كل من يقف وراء هذه الجريمة التي لم تكن الأولى في استخدام الأبرياء كدروع بشرية والزج بهم في أتون حرب لاناقة لهم فيها ولا جمل.

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