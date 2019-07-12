اجتماعي ورفلة بالمنطقة الشرقية يدين التهديدات ضد مطار بني وليد

أدان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية في بيان له الخميس تهديدات كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي أسامة جويلي والمفتي المعزول الصادق الغرياني بشأن قصف مطار بني وليد.

البيان المصور الذي تلقت قناتنا نسخة منه أكد أن المطار يستخدم في العمل الإنساني فقط، ونقل المصابين والجثامين ومواد الإغاثة الإنسانية، كونه مطارا مدنيا يؤدي دوره لصالح الوطن بأسره.

وحمل البيان كلا من الجويلي والغرياني المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية والاجتماعية عن أي ضرر يلحق بالمطار، مؤكدا أن أبناء قبائل ورفلة يحتفظون بحق الرد على أي إعتداء على مدينة بني وليد أو مطارها أو مرافقها العامة والخاصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا