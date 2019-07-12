الثني: الحل في ليبيا يكمن في تكوين حكومة وحدة وطنية

أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أن الحل في ليبيا يكمن في تكوين حكومة وحدة وطنية تعتمد من قبل مجلس النواب، وأوضح الثني خلال لقاء مع قناة الليبية الفضائية أن حكومة الوحدة الوطنية لا بد أن تمثل كافة الأطراف في ليبيا دون إقصاء أو تهميش.

هذا واقترح الثني خروج الحكومتين؛ المؤقتة والوفاق من المشهد، وأن يعتمد البرلمان والمجتمع الدولي حكومة أخرى.

وقال رئيس الحكومة المؤقتة إن الحكومة القادمة يجب أن تتكون من شباب لديه رؤية لمستقبل البلاد، وأن تكون مهمتها الإشراف على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

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