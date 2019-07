كشفت مصادر عن عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى مدن سبها وغات وأوباري وبلديات وادي الشاطئ، ووادي البوانيس بعد انقطاع تام استمر عدة أيام.

وكانت المنطقة الجنوبية تعاني من انقطاع شبه تام للكهرباء ساعات طويلة عن المرافق الصحية والخدمية.

