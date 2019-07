أطباء بلا حدود: نقل 95 مهاجرا إلى مركز تاجوراء أمس

قالت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الجمعة إن مزيدا من المهاجرين نقلوا لمركز تاجوراء بطرابلس، وهناك خطر من أن يستهدف مرة أخرى مما أدى لإجلاء الناجين منه بالفعل”.

وأضافت المنظمة أن نحو 95 مهاجرا نقلوا إلى مركز تاجوراء في طرابلس أمس الخميس بعد أن تم ضبط بعضهم في المدينة فيما نقل البعض من مركز احتجاز آخر.

وقال مسؤول في مركز تاجوراء، في تصريحات له مع وكالة رويترز طلب عدم ذكر اسمه، إنه بعد عمليات الإجلاء “استأنفنا العمل مجددا وبدأنا في استقبال المزيد” من المهاجرين. وأحجم عن تقديم المزيد من التفاصيل.

