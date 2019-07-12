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(بالفيديو) قبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية يستنكرون تهديدات الجويلي والغرياني لـ بني وليد

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

أدان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية في بيان له الخميس تهديدات آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي أسامة الجويلي والمفتي المعزول الصادق الغرياني بشأن قصف مطار بني وليد.

وأكد المجلس عبر بيانه على أن المطار يستخدم في العمل الإنساني فقط، ونقل المصابين والجثامين ومواد الإغاثة الإنسانية، كونه مطارا مدنيا يؤدي دوره لصالح الوطن بأسره.

وحمل البيان الجويلي والغرياني المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية والاجتماعية عن أي ضرر يلحق بالمطار، مؤكدا أن أبناء قبائل ورفلة يحتفظون بحق الرد على أي اعتداء على مدينة بني وليد أو مطارها أو مرافقها العامة والخاصة.

#العنوان #ليبيا #طرابلس – المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية يستنكرون تصريحات الجويلي والغرياني وتهديدهما #بني_وليد.

#العنوان #ليبيا #طرابلس – المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية يستنكرون تصريحات الجويلي والغرياني وتهديدهما #بني_وليد.

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Friday, July 12, 2019

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليق

  • بني وليد في 2012 لم يستطيعوا دخولها الا بعد ان كذبوا تلك الكذبة المشهورة كراع خميس وموسي ابراهيم وخرج علينا الناطق الرسمي للمؤتمر وأكد هذا الخبر .. علما بانهم البوا علي بني وليد كل شرادم المنطقة الغربية من مصراته وزليطن والخمس ومسلاته وتاجوراء وابوسليم والزاويه وغريان وصبراته وغيرهم كثير وبني وليد لا توجد لديها اسلحة … اما الآن ونحنوا في سنة 2019 اتمني من هذه الشرادم الاحتكاك ببني وليد وسيعلمون اي منقلب سينقلبون وستندمون اشد الندم ياويلكم وياسواد ليلكم

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