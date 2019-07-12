(بالفيديو) قبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية يستنكرون تهديدات الجويلي والغرياني لـ بني وليد

بنغازي-العنوان
أدان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية في بيان له الخميس تهديدات آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي أسامة الجويلي والمفتي المعزول الصادق الغرياني بشأن قصف مطار بني وليد.
وأكد المجلس عبر بيانه على أن المطار يستخدم في العمل الإنساني فقط، ونقل المصابين والجثامين ومواد الإغاثة الإنسانية، كونه مطارا مدنيا يؤدي دوره لصالح الوطن بأسره.
وحمل البيان الجويلي والغرياني المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية والاجتماعية عن أي ضرر يلحق بالمطار، مؤكدا أن أبناء قبائل ورفلة يحتفظون بحق الرد على أي اعتداء على مدينة بني وليد أو مطارها أو مرافقها العامة والخاصة.
#العنوان #ليبيا #طرابلس – المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية يستنكرون تصريحات الجويلي والغرياني وتهديدهما #بني_وليد.
#العنوان #ليبيا #طرابلس – المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية يستنكرون تصريحات الجويلي والغرياني وتهديدهما #بني_وليد.
Posted by صحيفة العنوان الليبية on Friday, July 12, 2019
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