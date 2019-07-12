فخامة رئيس مجلس النواب يصل بنغازي ويعقد اجتماعا برئيس الحكومة المؤقتة وعدد من المسؤولين

بنغازي 12 يوليو 2019 (وال) – وصل إلى مدينة بنغازي مساء اليوم الجمعة فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيله صالح والتقى بدولة رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني ومعالي نائبه لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري.

وعقد فخامته اجتماعا في صالة كبار الزوار بفندق تيبستي وحضور معالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ومعالي رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبدالله المصري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز عمر.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي، وسير مشاريعها التي تنفذها الحكومة المؤقتة ولجنة إعادة الاستقرار إلى المدينة التي صدر بها قرارا من قبل فخامة الرئيس .

وأوصى فخامته بضرورة صيانة المعالم التاريخية بما يحافظ على الشكل التاريخي للمدينة، ومن بينها قصر المنار الذي شهد إعلان الاستقلال من قبل الملك الراحل ادريس السنوسي.

كما ناقش الاجتماع المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وكذلك العمليات العسكرية التي تجري حاليا لتطهير العاصمة طرابلس. (وال – بنغازي)

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