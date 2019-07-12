قرين صالح: لا أحد يهتم بما يحدث في الجنوب الليبي

أعرب السفير الليبي السابق قرين صالح، عن قلقه تجاه تدهور الأوضاع في الجنوب الليبي.

وقال صالح في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “لا أحد من المسؤولين يهتم بما يحدث في الجنوب الليبي .. وبتالي لا يلامون سكان الجنوب على اتخاذ أي موقف ضد مؤسسة الوطنية للنفط ومسؤوليها الاغبياء بعد كل هذه المعاناة المؤلمة كل هذه السنوات العجاف. وكذلك حكومة العمالة والخيانة في طرابلس على ما ارتكبوا من جرائم في حق كل فرد من سكان الجنوب. أطفال ونساء وكبار السن والشباب والحرائر من قطع للرقاب والارزاق. وهم يصرفون للمليشيات والعملاء والخونة المليارات دون اعتبار لما يعانيه الجنوب من مآسي وويلات وهم لا حول لهم ولا قوة أمام هجمات داعش المستمرة والتي راح ضحيتها عشرات الأرواح البريئة”.

لا أحد من المسؤلين يهتم بما يحدث في الجنوب الليبي ..وبتالي لا يلامون سكان الجنوب على أتخاد أي موقف … Posted by Egreen Salah on Friday, July 12, 2019

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