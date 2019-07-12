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هجرة: انتهاك إنساني في المستنقع الليبي

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

نختار اليوم موضوع صعب وهو العبودية الجنسية. في العاصمة الليبية طرابلس، تواصلت مع موقع مهاجز نيوز فتاة من كوت ديفوار. استمر التواصل أشهرا عديدة كانت تنقل لنا خلالها قصتها مستخدمة شبكات التواصل الاجتماعي.عادل قسطل يروي معنا قصتها.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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