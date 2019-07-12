إصـابة 8 مغاربة في قصف مركز إيواء تاجوراء

أعلنت القنصلية المغربية في تونس، تسجيل 8 مصابين من بين 18 مغربيًا كانوا موجودين في مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء، الذي تعرض للقصف 2 يوليو الجاري.

وأوضحت القنصلية، في بيان، أنها تواصلت مع 7 من المصابين، واطمأنت على حالتهم، منوهة باستمرار البحث عن 3 آخرين في عداد المفقودين.

وسبق أن كشفت القنصلية عن مقتل 7 مغاربة خلال القصف، الذي أسفر بحسب إحصائية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن مقتل 53 شخصًا وإصابة أكثر من 135 آخرين.

ولفتت القنصلية إلى أنه جارٍ التحقق من هوية القتلى، والترتيب لترحيل جثامينهم من ليبيا، مشيرة إلى أن «الإحصائية يمكن أن تتغير نتيجة تقلب الوضع على الميدان وشح المعلومات».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

