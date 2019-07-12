بدء وصول النواب إلى القاهرة لبحث الملف الليبي

كشفت مصادر إعلامية مصرية، عن بدء وصول أعضاء مجلس النواب الليبي إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤي النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي.

وأوضحت المصادر – وفقا لموقع اليوم السابع-أن النواب يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب الليبي، وسيلتقون على مدار الأسبوع القادم بقيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش.

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