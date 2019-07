عقيلة صالح يطالب بصيانة المعالم التاريخية في بنغازي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز عمر، اليوم الجمعة، في بنغازي.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي، وسير مشاريعها التي تنفذها الحكومة المؤقتة ولجنة إعادة الاستقرار إلى المدينة .

وطالب صالح بضرورة صيانة المعالم التاريخية بما يحافظ على الشكل التاريخي للمدينة ومن بينها قصر المنار الذي شهد إعلان الاستقلال من قبل الملك الراحل أدريس السنوسي.

كما ناقش الاجتماع المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وكذلك سير العمليات العسكرية التي تجري حاليا لتطهير العاصمة طرابلس.

