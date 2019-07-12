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اجتماع في محطة الخليج بسرت لبحث مشروع تحلية مياه البحر

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عُـقد اجتماع في محطة كهرباء الخليج البخارية في سرت، برئاسة عميد بلدية سرت مختار المعداني، لبحث تفعيل مشروع محطة تحلية مياه البحر في سرت، لمعالجة شح المياه الذي تعاني منه المدينة.

وقال مدير مكتب الإعلام في البلدية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المجتمعين ناقشوا المسائل الفنية الخاصة بالمحطة، واتفقوا على التسريع من إجراءات بناء المحطة، وتنفيذ كافة الأعمال خلال ستة أشهر.

 

ونوه بأن إنتاجية المحطة ستصل إلى 50 ألف متر مكعب من المياه يوميًا. حضر الاجتماع عدد من مسؤولي البلدية، ومدير عام محطة الخليج، حبيب أبو قرين، وعدد من العاملين في المحطة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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