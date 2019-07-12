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شهادة فتاة من ساحل العاج تعرضت للاستعباد الجنسي في ليبيا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

نقل موقع المهاجر نيوز شهادة مهاجرة إيفوارية تواصلت مع صحافيي الموقع، وروت تفاصيل تعرضها للاستعباد الجنسي في ليبيا.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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