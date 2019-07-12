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انفجار لغم أرضي بالقرب من جسر اللثامة في مدينة بنغازي

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت وكالة الأنباء الليبية ،نقلا عن شهود عيان ، انفجار لغم أرضي من مخلفات الجماعات الإرهابية بشاطيء بحر الصابري في مدينة بنغازي ،ووقع الانفجار وقع بالقرب من جسر اللثامة بعد أن وطأت إحدى المواشي التي ترعى بالمنطقة على اللغم .
و أكد ذات المصدر الانفجار لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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