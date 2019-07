“المؤقتة”: الصواريخ الفرنسية لم تكن في حوزة الجيش

أكد نائب رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، الدكتور عبد السلام البدري، أن الصواريخ الفرنسية لم تكن في حوزة الجيش، ووجودها في غريان لا يعني أنها ملك له.

وأوضح البدري، في تصريحات صحفية له، أنه “يأمل أن تنجح مصر في تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب الداعمين للجيش والنواب الرافضين لعمليات الجيش لتحرير العاصمة طرابلس.

وأكد البدري أن المبادرة التي قدمها فايز السراج، حول إجراء انتخابات قبل نهاية العام، غير واقعية، في ظل وجود عدم استقرار أمني في مدينة طرابلس.

