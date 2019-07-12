(بالفيديو) ورفلة والعواقير يستنكرون تفجيرات مقبرة الهواري

بنغازي-العنوان

استنكرت قبائل ورفلة والعواقير في بيان مشترك الخميس الهجوم الإرهابي الذي طال المشيعين لجثمان اللواء خليفة المسماري، الآمر السابق للقوات الخاصة في مقبرة الهواري.

وأعرب البيان عن رفض أبناء القبيلتين لهذا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من المدنيين والعسكريين، وجرح عدد آخر، مؤكدا أن الهجوم لن ينال من ليبيا ومن رجالها الوطنيين الشرفاء.

#العنوان #ليبيا #بنغازي – في بيان مشترك قبائل ورفلة والعواقير يستنكرون تفجيرات مقبرة الهواري.

#العنوان #ليبيا #بنغازي – في بيان مشترك قبائل ورفلة والعواقير يستنكرون تفجيرات مقبرة الهواري.

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Friday, July 12, 2019

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية