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بعيرة: إجتماع القاهرة سيخصص لبلورة مبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية الراهنة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة أن عددا من البرلمانيين بالمنطقة الشرقية والغربية تلقوا دعوات للمشاركة في اجتماع القاهرة الذي يُنتظر أن تتواصل أعماله على مدى ثلاثة أيام برعاية مصرية.

بعيرة قال في إتصال مع صحيفة “العرب” اللندنية اليوم الجمعة إن الاجتماع المُرتقب سيُخصص لمحاولة بلورة مبادرة سياسية تكون مقدمة لتفكيك عناصر المأزق الراهن وفق الرؤية المصرية لحل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن عقد هذا الاجتماع تم التفاهم بشأنه خلال الزيارة الأخيرة التي أداها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن اجتماع القاهرة المُقرر عقده يوم السبت المقبل يدخل في إطار بحث الأزمة الليبية الراهنة ورسم خارطة طريق جديدة بعناصر سياسية ترعاها مصر،منوّهاً إلى أنه تلقى دعوة للمشاركة فيه لكنه رفضها.

بعيرة عزا هذا الرفض إلى أن الاجتماع المذكور يُخفي مناورة سياسية لا يريد أن يكون طرفا فيها،لافتا في هذا السياق إلى أن عددا من برلمانيي المنطقة الغربية أعلنوا أيضا رفضهم المشاركة في اجتماع القاهرة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • بعيرة اسم على مسمى فهو من الخرفان المأجورة يستخدمه الخوان المفلسين لصالحهم ولا يمكنه الحضور الى مجلس يحضره الشرفاء ولا تلعب فيه قطر دور قذر فمن يدفع له ثمن تمثيله للدور المطلوب والمفروض ان يحاسب الشعب الليبى كل من شارك فى الصخيرات فى مسرحية هزلية اخراج المتعوس الاممى وتسببت فى المزيد من الدماء لعنة الله على كل خروف اخوانى وكل بعيرة مأجور من شر ما خلق فمن يحضر ويعبر عن رايه حتى لو كان ضد الجيش الوطنى خير من هذا الامعة

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