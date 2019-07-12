اجتماع بروما لتعزيز قدرات ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية

قال سفير ليبيا في إيطاليا عمر الترهوني، إن دعم الاتحاد الأوروبي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ضروري لأن خطر تزايد تدفق المهاجرين قد يؤثر على منطقة المتوسط بأسرها.

وجاءت تصريحات الترهوني خلال الاجتماع الدوري للجنة الليبية الإيطالية المشتركة للهجرة غير الشرعية والحدود الذي عقد بروما يوم الأربعاء، لبحث برنامج يهدف إلى تعزيز قدرات السلطات الليبية ذات الصلة في مجالات إدارة الحدود والهجرة، بما في ذلك مراقبة الحدود البرية والبحرية، ومعالجة حركة الهجرة غير الشرعية، والبحث والإنقاذ في البحر والصحراء.

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