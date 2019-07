أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، أن معركة طرابلس شارفت على الانتهاء، فالجيش وصل إلى شارع الإبل، ونهاية شارع القدس، وهو الآن على تخوم صلاح الدين”.

وأكمل المحجوب، أن ” الجيش أصبح على تخوم طرابلس حيث بدأ العد التنازلي ولحظة الصفر اقتربت”.

The post قيادي بالجيش: بدأ العد التنازلي لحسم معركة طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية