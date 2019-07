شارك عدد من ممثلي بلديات ببني وليد ودرج والزاوية في ورشة عمل حول التواصل والتوعية نظمها مشروع دعم الانتخابات المحلية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتأتي هذه الورشة التي امتدت على مدى ثلاثة أيام في إطار جهود البرنامج الإنمائي الرامية إلى تعزيز قدرات المجالس البلدية التي تم انتخابها حديثًا على التواصل والتفاعل مع المواطنين ووسائل الإعلام المحلية.

