رئيس مجلس النواب يلتقي الحكومة المؤقتة في بنغازي ويناقش الأوضاع الأمنية في المدينة

بنغازي-العنوان

وصل إلى مدينة بنغازي مساء اليوم الجمعة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح والتقى برئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ونائبه لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري.

وعقد صالح اجتماعا في صالة كبار الزوار بفندق تيبسي بحضور وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز عمر.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي، وسير مشاريعها التي تنفذها الحكومة المؤقتة ولجنة إعادة الاستقرار إلى المدينة التي صدر بها قرارا من قبل رئيس مجلس النواب برئاسة رئيس الحكومة.

وأوصى صالح بضرورة صيانة المعالم التاريخية بما يحافظ على الشكل التاريخي للمدينة ومن بينها قصر المنار الذي شهد إعلان الاستقلال من قبل الملك الراحل إدريس السنوسي.

كما ناقش الاجتماع المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وكذلك سير العمليات العسكرية التي تجري حاليا لتطهير العاصمة طرابلس.

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