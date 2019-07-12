اخبار ليبيا الان

بدأ توافد أعضاء مجلس النواب للقاهرة للمشاركة في اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بليبيا

تم النشر منذُ 12 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القاهرة 12 يوليو 2019 (وال) –  بدأ توافد أعضاء مجلس النواب الليبي على العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبى .

ويتواصل وصول عدد من نواب مجاس النواب المُنتخب إلى القاهرة، منذ أمس الخميس يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب الليبى.

وسيلتقون على مدار الأسبوع القادم بقيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار فى ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها مجلس النواب والقوات المسلحة العربية الليبية  . (وال – القاهرة) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك