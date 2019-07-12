مطار بنينا ينفي صلته بالصفحات المشبوهة التي تحمل اسم المطار

بنغازي 12 يوليو 2019 (وال) – أكدت إدارة مطار بنينا الدولي عدم امتلاكها أي صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سواء صفحة ” إدارة مطار بنينا الدولي “، وصفحة “مكتب التوثيق الإعلامي إدارة مطار بنينا الدولي” .

وأوضح الإدارة – في بيان رسمي لها اطلعت وكالة الأنباء الليبية عليه – أنها غير مسوؤلة عن أي أخبار عن المطار يتم نشرها في غير هاتين الصفحتين .

وشددت الإدارة على الجهات المسؤولة تتبع أي صفحة أخرى ومعرفة أصحابها واتخاذ ما يلزم ضدهم، مطالبة وسائل الإعلام عدم الاعتداد بأي أخبار إلا بعد التأكد من صحتها عن طريق المسؤولين في إدارة المطار . (وال – بنغازي) ف ع / ع ع

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