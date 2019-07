بدأ توافد أعضاء مجلس النواب للقاهرة للمشاركة في اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بليبيا

بدأ توافد أعضاء مجلس النواب الليبي على العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي .

ويتواصل وصول عدد من نواب مجاس النواب المُنتخب إلى القاهرة، منذ أمس الخميس يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب الليبي.

وسيلتقون على مدار الأسبوع القادم بقيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها مجلس النواب والجيش.

The post توافد عدد من النواب على القاهرة استعداد للمشاركة في اجتماع اللجنة المعنية بليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية