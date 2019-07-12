مصلحة المطارات تشارك في دورة تدريبية بالصين

تشارك مصلحة المطارات الليبية، في دورة تدريبية، انطلقت اليوم الجمعة، بإدارة المشاريع بمدينة بهونان بالصين، وينظمها معهد التدريب المهني للتجارة الخارجية الصيني وتستمر 30 يوماً، بمشاركة ممثلين عن عدة دول ومؤسسات.

ووفق بيان لمصلحة المطارات، فإنها رشحت المهندس منيب الأصيبعي، للمشاركة في الدورة باعتباره أحد الموظفين التابعين لإدارة المشاريع الهندسية.

وسيتخلل الدورة زيارات ميدانية للمركز الاقتصادي والمالي الصيني شنغهاي ومركز التجارة الإلكترونية وعدة مناطق اقتصادية وشركات وطنية صينية، في إطار فهم تطورات إدارة المشاريع وانعكاسها على تنمية اقتصاديات الدولة.

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