عقيلة صالح يصل بنغازي ويعقد اجتماعا مع الثني

وصل إلى مدينة بنغازي مساء اليوم الجمعة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعقد اجتماعا مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لمتابعة الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي.

وتابع صالح ، وفق بيان للحكومة اليوم الجمعة، سير المشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة ولجنة إعادة الاستقرار إلى المدينة.

كما ناقش الاجتماع المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وكذلك سير العمليات العسكرية التي تجري حاليا لتطهير العاصمة طرابلس.

كما أكد صالح، وفق ذات المصدر، ضرورة صيانة المعالم التاريخية بما يحافظ على الشكل التاريخي للمدينة ومن بينها قصر المنار .