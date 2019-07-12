الحكومة الموقتة تعلن موعد صرف رواتب شهري يونيو ويوليو

أعلنت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الموقتة عن بدء صرف رواتب شهري يونيو ويوليو لكافة الجهات الممولة من الخزانة التابعة، وذلك اعتباراً من الإثنين المقبل.

وطلبت وزارة المالية في بيان لها، من مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية بالبلديات، والمراقبين الماليين ومساعديهم لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة، توفير كشف الحساب المصرفي (أصل ومعتمد من طرف المصرف) محدد المدة اعتبارا من تاريخ 1 مايو حتي 11 يوليو الحالي، كما طلبت التسوية الدفترية والمصرفية وكشفا بالصكوك المعلقة حتي 30 يونيو الماضي.

وطلبت وزارة المالية أيضا تقرير المصروفات والإيرادات حتي 30 يونيو الماضي نسخة ورقية معتمدة للبيانات المدرجة إلكترونيا في النافذة المخصصة لكل مراقب مالي، وكشفا تفصيليا لجميع الحوالات المالية الواردة من ديوان وزارة المالية بطرابلس حتي تاريخ تقديم المستندات لإدارة المتابعة التابعة للحكومة الموقتة، فضلا عن إحضار ما يفيد بتوريد قيمة الحوالات إلى إدارة الخزانة العامة.

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