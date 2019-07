المتوسط:

أكد النائب عيسي العريبى، أن مصر تسعى لحل الأزمة الليبية ودعم تطلعات الشعب الليبي.

وأكمل العريبي، في تصريحات صحفية له، أن ” اجتماعات القاهرة تأتي كخطوة أولى لتوحيد مجلس النواب الليبي”.

وأوضح العريبي، أن “رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ودورها الفاعل في المنطقة يمكن أن يساهم في حل الأزمة في ليبيا”.

