انقطاع المياه عن طرابلس والمنطقة الوسطي بعد اقتحام مسلحين لمحطة الكهرباء بحقول آبار مياه الحساونة

طرابلس 12 يوليو 2019 (وال) – أعلنت منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي انقطاع المياه اليوم الجمعة عن مدينة طرابلس، ومدن المنطقة الوسطى ومدينة الشويرف، بعد عملية اقتحام مسلح تعرضت لها محطة الكهرباء الرئيسية لحقول آبار مياه الحساونة.

وأوضحت المنظومة- عبر حسابها الرسمي على فيسبوك اليوم الجمعة – أن المجموعة المسلحة أجبرت مساء أمس المشغلين بمحطات الكهرباء الرئيسية رقم (2،1) على قطع التيار الكهربائي عن كافة الحقول (الشرقي، الجنوبي، الشمالي).

وطالبت المجموعة المسلحة بإعادة التيار الكهربائي لمناطق ومدن الجنوب بعد انقطاعه لأكثر من يومين، والعدالة في طرح الأحمال بين المدن كافة، وفق ما نقلت منظومة الحساونة، التي أضافت أن الانقطاع يأتي بعد يوم واحد على عودة المياه للعاصمة بعد حادثة اقتحام لمحطة الكهرباء الرئيسية لحقول آبار مياه الحساونة وإجبار المشغلين على قطع التيار الكهربائي عن الحقل الجنوبي والشمالي. (وال – طرابلس) ع ع

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