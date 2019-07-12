مصادر تكشف آخر التطورات الميدانية جنوب طرابلس

ذكرت مصادر محلية، أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني، نفّذ غارات جوية، على مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق، في منطقة العزيزية وعين زارة وخلّة الفرجان، التي سيطر عليها الجيش الوطني قبل أيام، إضافة إلى تدمير بعض الآليات في أبوغيلان بمدينة غريان.

وأوضحت المصادر في حديثها، أن منطقة وادي الربيع قد شهدت في الساعات الأولى من ليلة أمس، اشتباكات مسلحة عنيفة، خاضتها القوات المسلحة ضد قوات الوفاق.

من جهة أخرى، أكد مسؤولون عسكريون بالقيادة العامة، سيطرة القوات المسلحة، على شارعي الإبل والقدس بشكل كامل، في خلّة الفرجان، وأن تقدّم القوات تتجه بشكل كبير نحو منطقة صلاح الدين، التي ستكون الانطلاقة الأولى لدخول الجيش لطرابلس.

وفي سياق الأحداث المتسارعة ، أشارت مصادر غير رسمية، أن القيادة العامة عقدت اجتماعات في الساعات الماضية، يوم أمس، مع مسؤولين في الحكومة المؤقتة ورئاسة البرلمان، لبحث آخر التطورات على الصعيد السياسي والعسكري.

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