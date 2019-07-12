إظلام تام بالمنطقة الزراعية في سرت بعد سرقة كوابل كهرباء من خطوط التغدية

تعرضت خطوط التغدية للكهرباء بمنطقة قرزة الواقعة جنوب غرب مدينة سرت للعبث والسرقة، من قبل خارجين على القانون مما تسبب في حالة إظلام تام للمنطقة الزراعية.
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بوابة الوسط
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