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إظلام تام بالمنطقة الزراعية في سرت بعد سرقة كوابل كهرباء من خطوط التغدية

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تعرضت خطوط التغدية للكهرباء بمنطقة قرزة الواقعة جنوب غرب مدينة سرت للعبث والسرقة، من قبل خارجين على القانون مما تسبب في حالة إظلام تام للمنطقة الزراعية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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