ارتفاع أعداد العائلات النازحة من حرب طرابلس فى سرت إلى أكثر من 370 عائلة

كشف الناطق باسم المجلس البلدى سرت، محمد الإميل، عن ارتفاع أعداد الأسر النازحة جراء الاشتباكات بضواحى طرابلس إلى بلدية سرت، إلى أكثر من 370 عائلة نازحة.

وقال الإميل، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الاسر النازحة من طرابلس، تم تسجيلهم فى مكتب الشؤون الاجتماعية سرت برعاية لجنة الأزمة بالبلدية برئاسة عضو المجلس البلدى صالح على عيادة، وعضوية مسؤولى التعليم والصحة والكشافة والشؤون الاجتماعية والهلال الاحمر سرت.

وأوضح أن الأسر النازحة من بلديات طرابلس الكبرى تحصلت على مساعدات إنسانية غذائية وغير غدائية من البلدية مرتين، وجارٍ العمل على منحهم إعانات مالية من قبل بلدية سرت لتخفيف الأعباء عليهم بمبلغ ألف دينار تقريباً.

ولفت إلى تسهيل حصول هذه العائلات على الخدمات لاسيما استقبال المدارس لطلابهم، مضيفا أن أكثر من مائتى وخمسين طالبا وطالبة من النازحين، بمرحلة التعليم الاساسى والثانوي، دخلوا امتحاناتهم بمدارس سرت إضافة إلى جامعة سرت بنظام الاستظافة.

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