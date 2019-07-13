انفراجة في أزمة احتجاز الأعلاف الخاصة بالمربين في سرت

تعهد مدير عام شركة المطاحن والأعلاف المهندس جمال جويلي، بوضع حد لمعاناة مربي بلدية سرت بعد احتجاز كميات الأعلاف الخاصة بهم، نتيجة تغير سعر الأعلاف الصادر من المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء «جويلي»، مع عميد بلدية سرت مختار المعداني وبحضور عضو المجلس البلدي صالح عيادة، بمقر الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف بطرابلس.

وناقش اللقاء، أزمة الأعلاف المحجوزة لدي الشركة منذ فترة طويلة وأسباب تأخيرها، إذ تم الاتفاق على ضرورة مراعاة مربي سرت الذين لم يتحصلوا على الأعلاف المدعومة منذ أكثر من أربع سنوات، بحسب بيان للبلدية.

وشدد «جويلي»، على أن منتجات شركة المطاحن ستكون قريبا في بلدية سرت دون أخذ أي مصاريف للنقل عليها.

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