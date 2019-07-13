العامة للكهرباء تفصل أحد موظفيها بسبب “منشور” على الفيسبوك

أثارت الصفحة الرسمية لغرفة التحكم الرئيسية التابعة للشركة العامة للكهرباء، الجدل بعد أن نشرت عبر صفحتها، خبرا مفاده، أن أزمة انقطاع الكهرباء ستنتهي، عند دخول الجيش الوطني للعاصمة طرابلس، ما أدّى إلى استغراب العديد من المواطنين الذين سارعوا إلى التعليق على المنشور، متسائلين عن وظيفة الشركة وعلاقتها بأحداث طرابلس.

وبعد فترة قصيرة، حذفت إدارة الصفحة المنشور، وقدّمت اعتذارا على ما حدث، بقولها: ” نعتذر عن المنشور السابق الذي قام به أحد المدراء السابقين على الصفحة الذي تم فصله من الغرفة في الفترة الوجيزة الماضية ونتحمل مسؤولية تأخرنا في حذفه من قائمة المدراء على الصفحة ، لذا وجب الاعتذار”.

وأضافت في سياق اعتذارها “سنتخذ جميع الاجراءات الإدارية والقانونية ضد هذا العمل الذي لا يمثل العاملين بغرفة التحكم الرئيسة ولا يمثل الشركة العامة للكهرباء التي تنأى بنفسها عن هذه المهاترات والتجاذبات السياسية.”

وفي وقت سابق، حمّلت الشركة العامة للكهرباء، أزمة انقطاع الكهرباء للدولة الليبية، وأوضحت في بيانها، أن الشركة لا علاقة لها بالأزمة، بعد مغادرة كل الشركات الأجنبية التي كانت تعمل معها في مجال الصيانة والتركيب، بسبب الأحداث الجارية جنوب طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية