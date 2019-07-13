صالح يصل بنغازي ويبحث مشاريع الإعمار بالمدينة

عقد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اجتماعا مع وزير التعليم في الحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز عمر، في مدينة بنغازي، فور وصوله للمدينة.

وناقش الاجتماع آخر التطورات الميدانية في جنوب طرابلس، إضافة إلى المستجدات السياسية المحلية والدولية، حول العملية العسكرية التي أعلنتها القيادة العامة بالتحرك نحو العاصمة.

ووصل المستشار عقيلة صالح، يوم أمس الجمعة، رفقة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، إلى مدينة بنغازي، لمتابعة سير مشاريع المدينة، التي تنفذها الحكومة المؤقتة ولجنة إعادة الاستقرار إلى المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية