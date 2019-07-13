موجة حرّ عالية تضرب ليبيا هذا الأسبوع

ذكرت التوقعات الجوية، أن ليبيا ستشهد موجة حرّ يوم غدٍ الأحد، على مناطق الشمال الغربي، وحول طقس اليوم السبت، ستكون درجات الحرارة عند ذات المستوى، ولن تشهد أي تغيير ملحوظ فيها.

وأوضحت صفحة “طقس ليبيا” المهتمة بشؤون أحوال الطقس، على الفيسبوك، أن ارتفاع درجات الحراة ستشهد ارتفاعا مدفوعًا بهواء صحراوي، يومي الأحد والاثنين القادم، مع ارتفاع حادّ في بعض مناطق ليبيا.

وأشارت أن العاصمة طرابلس، ستكون فيها درجات الحرارة ما بين 34 – 36 درجة بالسواحل وتصل 39 بالمرتفعات. وأن مناطق سهل الجفارة والحمادة الحمراء وبني وليد ستصل فيها درجات الحرارة إلى 45 درجة.

وبدءًا من يوم الاثنين، ستنخفض درجات الحرارة، مع تغيّر رياح شمالية، وهواء معتدل في الساحل الغربي وبقية المناطق.

وفي مصراتة وسرت وبني وليد وبونجيم والجفرة ومناطق الحمادة وغدامس، ستشهد ارتفاعًا للحرارة يصل ما بين 40 -44 درجة يوم الأحد وتصل 48 بعض المناطق يوم الاثنين، مصحوبة بموجة حرّ شديد، مع توقعات أن تشهد اعتدالا يوم الاثنين القادم في كل المناطق المذكورة.

وتوقّعت “طقس ليبيا”، ارتفاع تدريجي الاثنين والثلاثاء بالشمال الشرقي ومدينة بنغازي، حيث ستكون درجات الحرارة مابين 32-36 درجة وتصل 42 بالدواخل.

وفي منطقة الجنوب وسبها تحديدا، ستشهد طقسا صيفيًا حارَّا، وتصل درجات الحرارة فيها إلى 39-42 درجة، وترتفع بعدها يومي الأحد والاثنين والثلاثاء، إلى 45+ بالحمادة الحمراء والجفرة والجنوب الغربي.

وفي سياق متابعة الصفحة للطقس في ليبيا، أشارت إلى أن موجة الحر ستبدأ في المناطق الغربية، وبعدها ستتجه إلى شرقًا، ونبّهت “طقس ليبيا” أن النماذج والخرائط ، وضّحت أن ليبيا ستشهد درجات حرارة عالية، وربما هي الأعلى هذا الصيف، على بعض المناطق الوسطى وتحديدا بني وليد وبونجيم وسرت وحتى الجفرة وغدامس يوم الاثنين.

ورجّحت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد تصل مابين إلى 46-48 مئوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية