طرابلس المركز تعقد اجتماعها المُوسّع لمناقشة ملف النفايات الطبية

عقدت بلدية طرابلس المركز، اجتماعا بديوان البلدية، لمناقشة التجاوزات والسلبيات في التخلص من النفايات الطبية، وعدم إلتزام بعض المرافق الصحية العامة والخاصة، بتطبيق الإدارة السليمة في التعامل مع النفايات الطبية، وفق تقارير مكاتب الإصحاح البيئي ومشرفي النظافة العامة ودوريات الحرس البلدي.

وأشرف على الاجتماع، عضو المجلس البلدي مسؤولة ملف شؤون البيئة، وبحضور مسؤول ملف الصحة ومدير مكتب الإصحاح البيئي، ومدير مكتب الصحة بالبلدية، مع الجهات ذات العلاقة، من الهيئة العامة للبيئة ولجنة التخلص من النفايات الطبية بوزارة الصحة، ومدير مكتب التفتيش والمتابعة، وإدارة الخدمات الصحية طرابلس ورئيس دوريات الحرس البلدي ومندوب عن اتحاد المصحات الخاصة ومدراء مكاتب الإصحاح البيئي لبلدية تاجوراء وحي الأندلس.

وأشارت البلدية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن الاجتماع عُقد يوم الاثنين الماضي، الموافق 8 يوليو.

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