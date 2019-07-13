نشطاء من الجنوب يطالبون بعودة حراك غضب فزان

طالب عدد من النشطاء والمهتمين بقضايا الجنوب، بعودة حراك غضب فزان، بعد تدنّي الخدمات، التي أهمّها الكهرباء وأزمتها المتواصلة منذ سنوات.

وأشار النشطاء في مطالبتهم، أن الأوضاع التي يعيشها الجنوب الليبي، قد دخلت إلى مرحلة قاسية ويجب أن العمل على تسوية الملفات التي ما تزال تنتظر الحلول المُمكنة.

وأطلق آخرين، هاشتاق#الكل_شريك_في_الفساد، على من يصمت ولا يطالب بحياة كريمة لأهله في الجنوب وكل ليبيا بشكل.

وشهدت مدينة سبها قبل يومين، أضرم مجموعة من الشباب، النار في إطارات السيارات، احتجاجا على انقطاع الكهرباء الذي طال لأيام في بعض المدن.

وانعكست أزمة انقطاع الكهرباء مؤخرا، بشكل كبير في ليبيا، ما أدّى إلى غضب عام، وشهدت العاصمة غضبًا على استمرار انقطاعها، بالساعات الطويلة.

وحمّلت الشركة العامة للكهرباء، الدولة الليبية مسؤولية الأزمة، مطالبة إياها بآداء واجبها وصرف مستحقات الشركة، بعد أن غادرت كل الشركات الأجنبية العاملة في مجال الصيانة والتركيب في المحطات الكهربائية.

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