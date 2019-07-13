بعيرة يكشف لماذا رفض دعوة القاهرة لبلورة مبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية الراهنة؟

أكد عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة أن عددا من البرلمانيين بالمنطقة الشرقية والغربية تلقوا دعوات للمشاركة في اجتماع القاهرة الذي يُنتظر أن تتواصل أعماله على مدى ثلاثة أيام برعاية مصرية.

بعيرة قال في اتصال مع صحيفة “العرب” اللندنية يوم الجمعة إن الاجتماع المُرتقب سيُخصص لمحاولة بلورة مبادرة سياسية تكون مقدمة لتفكيك عناصر المأزق الراهن وفق الرؤية المصرية لحل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن عقد هذا الاجتماع تم التفاهم بشأنه خلال الزيارة الأخيرة التي أداها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن اجتماع القاهرة المُقرر عقده يوم السبت يدخل في إطار بحث الأزمة الليبية الراهنة ورسم خارطة طريق جديدة بعناصر سياسية ترعاها مصر،منوّهاً إلى أنه تلقى دعوة للمشاركة فيه لكنه رفضها.

بعيرة عزا هذا الرفض إلى أن الاجتماع المذكور يُخفي مناورة سياسية لا يريد أن يكون طرفا فيها،لافتا في هذا السياق إلى أن عددا من برلمانيي المنطقة الغربية أعلنوا أيضا رفضهم المشاركة في اجتماع القاهرة.

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