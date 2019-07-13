المحجوب: الجيش يحافظ على جميع المنشآت في طرابلس

أكد آمر إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب أن الجيش الوطني يحافظ على جميع المنشآت في طرابلس وعلى المدنيين مؤكدا بأن الجيش الوطني يضع ذلك على قائمة أولوياته حيث أشار بأن القضاء على المليشيات يتم عبر فرض طوق حول العاصمة مع ترك مجال لحركة السكان.

وقال المحجوب في مداخلة لقناة صدى البلد المصرية إن تركيا تتدخل في الشأن الليبي بعد قيامها بمد الميلشيات بالطائرات والمرتزقة والسلاح، منوها إلى أن الجيش يسيطر بالكامل على الأجواء في سماء ليبيا ويقترب من استعادة العاصمة من الميلشيات المسلحة.

وقال المحجوب إن تنظيم الإخوان يقاتل ليواصل بقاءه في ليبيا، خصوصا بعد أن فقدوا مصر التي خرجت على حكمهم بعد عام واحد فقط، والسودان التي انتفضت عليهم ما يعني أن ليبيا باتت نقطة ارتكاز مهمة لهم لبسط سيطرتهم في المنطقة.

وكان المحجوب قد صرح في السابق أن حسم معركة طرابلس بات قريبا مع استعداد القوات الخاصة وقوات النخبة للدخول في المعركة.

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