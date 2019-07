“المحجوب”: الجيش بات يقترب من استعادة العاصمة

المتوسط:

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب، إن الجيش الوطني يحافظ على جميع المنشآت في طرابلس وعلى المدنيين مؤكدا بأن الجيش الوطني يضع ذلك على قائمة أولوياته.

وأشار إلى أن القضاء على المليشيات يتم عبر فرض طوق حول العاصمة مع ترك مجال لحركة السكان.

ولفت إلى أن تركيا تتدخل في الشأن الليبي بعد قيامها بمد الميلشيات بالطائرات والمرتزقة والسلاح، منوها إلى أن الجيش يسيطر بالكامل على الأجواء في سماء ليبيا ويقترب من استعادة العاصمة من الميلشيات المسلحة.

