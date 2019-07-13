(بالفيديو) سلاج الجو يستهدف مواقع مجموعات الوفاق المسلحة في عدة مواقع بطرابلس

طرابلس-العنوان

نفذ سلاح الجو الليبي التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، ليل الجمعة عدد من الغارات الجوية على مواقع المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في عدة مواقع في طرابلس.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الغارات الجوية استهدفت مواقع المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في خلة الفرجان وصلاح الدين والعزيزية في طرابلس.

#عاجل فيديو لعدد من الغارات الجوية على مواقع المليشيات التابعة للسراج في خلة الفرجان وصلاح الدين والعزيزية #طرابلس #ليبيا #العنوان

#عاجل فيديو لعدد من الغارات الجوية على مواقع المليشيات التابعة للسراج في خلة الفرجان وصلاح الدين والعزيزية #طرابلس #ليبيا #العنوان Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Friday, July 12, 2019

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